У Харківській області поліція розшукала пенсіонерку

В селі Рокитне Лозівського району Харківської області працівники поліції повернули додому літню жінку, яка страждає на втрату пам’яті.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області

73-річна жінка пішла з дому та загубилась. Правоохоронці розшукали зниклу. За даними поліції, будь-яких протиправних дій щодо неї скоєно не було.

За добу поліцейські Харківщини отримали та опрацювали 1232 звернення, що надійшли через операторів 102.

Більшість повідомлень стосувалися фактів порушення законів та звичаїв війни, привласнення чужого майна, шахрайств, хуліганств.

Агентство Телевидения Новости