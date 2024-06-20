У Харківській ОВА погодили перейменування понад 50 об’єктів топоніміки Чугуївського району

19 червня на засіданні робочої групи Харківської ОВА з питань деімперіалізації та деколонізації топонімії проголосували за перейменування понад 50 об’єктів топоніміки Чугуївського району.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

В ході сьогоднішнього засідання розглянули й опрацювали пропозиції щодо перейменування 54 вулиць і провулків у 23 населених пунктах Чугуївського району. Робота в напрямку деімперіалізації та деколонізації об’єктів топонімії в області триває.

Наступне засідання Робочої групи Харківської обласної військової адміністрації з питань деімперіалізації та деколонізації топонімії відбудеться 25 червня.

Нагадаємо, у березні минулого року Верховна Рада України ухвалила закон «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії», який набув чинності 27 липня 2023 року.

Заміну топонімів у межах населених пунктів, а також демонтаж пам’ятників і пам’ятних знаків здійснювали органи місцевого самоврядування населених пунктів, голови міських, сільських громад упродовж 27 липня 2023 — 27 квітня 2024 року. Відповідно до «Заключних положень» Закону України «Про місцеві державні адміністрації» з 28 квітня 2024 року відповідні повноваження перейшли до голів або осіб які здійснюють повноваження обласних державних адміністрацій.

Агентство Телевидения Новости