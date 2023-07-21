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У Харківському ТЦК – новий начальник

У Харківському ТЦК – новий начальник

Наказом Командувача Сухопутних військ Збройних Сил України, полковник Віктор Миколайович Павлюк призначений на посаду начальника Харківського ОТЦК та СП.

Після відрекомендування полковник Віктор Павлюк провів службову нараду з начальниками районних ТЦК, відділів та служб Харківського ОТЦК та СП, під час якої заслухав доповіді з організації роботи, проблемні питання та поставив пріоритетні завдання, повідомляє Харківський ОТЦК.

Колишній начальник Харківського ОТЦК , полковник Володимир Арап, призначений на посаду начальника Луганського ОТЦК та СП.

Агентство Телевидения Новости

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