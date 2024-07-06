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У липні кожна область України отримає один день без відключень

У липні кожна область України отримає один день без відключень

Це задля вимірювання фактичного споживання в кожній з них, повідомили в НЕК "Укренерго".

Орієнтовний графік наразі наступний:

- 9 липня: Дніпропетровська область;

- 10 липня: м. Київ;

- 11 липня: Київська, Хмельницька області;

- 12 липня: Донецька, Чернігівська, Одеська області;

- 16 липня: Запорізька, Вінницька, Рівненська області;

- 18 липня: Волинська, Львівська; Чернівецька області;

- 19 липня: Тернопільська; Полтавська, Херсонська, Закарпатська області;

- 23 липня: Черкаська, Харківська, Миколаївська області;

- 24 липня: Житомирська, Івано-Франківська, Сумська, Кіровоградська області.

У липні кожна область України отримає один день без відключень

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/24720

Новости портала «Весь Харьков»

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