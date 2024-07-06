У липні кожна область України отримає один день без відключень
Це задля вимірювання фактичного споживання в кожній з них, повідомили в НЕК "Укренерго".
Орієнтовний графік наразі наступний:
- 9 липня: Дніпропетровська область;
- 10 липня: м. Київ;
- 11 липня: Київська, Хмельницька області;
- 12 липня: Донецька, Чернігівська, Одеська області;
- 16 липня: Запорізька, Вінницька, Рівненська області;
- 18 липня: Волинська, Львівська; Чернівецька області;
- 19 липня: Тернопільська; Полтавська, Херсонська, Закарпатська області;
- 23 липня: Черкаська, Харківська, Миколаївська області;
- 24 липня: Житомирська, Івано-Франківська, Сумська, Кіровоградська області.
Джерело: https://t.me/dw_ukraina/24720