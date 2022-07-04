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У Лугано стартує Конференція з питань відновлення України - що у програмі

У Лугано стартує Конференція з питань відновлення України - що у програмі

У швейцарському місті Лугано 4 липня стартує дводенна Конференція з питань відновлення України.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

На представницькому заході, у якому беруть участь високі українські та зарубіжні посадовці, планується представити великий план відбудови нашої держави. У рамках конференції пройдуть бізнес-форум і панелі з відновлення в основних сферах економіки, а також соціального відновлення.

У Лугано стартує Конференція з питань відновлення України - що у програмі

На порядку денному такі теми:

● План відновлення та розвитку України (в рамках ініціативи Президента Зеленського United 24) та різні внески міжнародних партнерів для відновлення України;

● методи, пріоритети та принципи відновлення; соціальне, економічне, екологічне та інфраструктурне відновлення від пошкоджень і втрат, спричинених війною;

● реформи, які можливо чи необхідно здійснити в нинішній ситуації.

До Лугано прибули голова ВР Руслан Стефанчук і членів парламенту, кілька українських міністрів, високі посадовці ЄС, міжнародних фінансових інституцій, правозахисних структур.

До участі в конференції запрошені понад 40 держав і понад 20 міжнародних організацій.

Захід у Лугано є продовженням чотирьох попередніх конференцій з реформ в Україні, війна внесла корективи в назву та цілі заходу. Отже, 5-ту Конференцію реформ в Україні було перейменовано на Конференцію з відновлення України.

2 липня Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна представить у Швейцарії на спеціальній конференції національний погляд на відбудову. На відкритті заходу він звернеться по відеозв’язку до учасників заходу.

Як повідомлялося, падіння ВВП України в цьому році може сягати від 30 до 50%, а податкові доходи знизитися приблизно на 50-80%.

Конференція в Лугано стане першою в серії заходів з допомоги у відновленні Української держави від наслідків, завданих війною росії.

Источник: ukrinform.ua

Фото: Ольга Танасійчук, Укрінформ

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