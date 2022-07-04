У Лугано стартує Конференція з питань відновлення України - що у програмі
У швейцарському місті Лугано 4 липня стартує дводенна Конференція з питань відновлення України.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
На представницькому заході, у якому беруть участь високі українські та зарубіжні посадовці, планується представити великий план відбудови нашої держави. У рамках конференції пройдуть бізнес-форум і панелі з відновлення в основних сферах економіки, а також соціального відновлення.
На порядку денному такі теми:
● План відновлення та розвитку України (в рамках ініціативи Президента Зеленського United 24) та різні внески міжнародних партнерів для відновлення України;
● методи, пріоритети та принципи відновлення; соціальне, економічне, екологічне та інфраструктурне відновлення від пошкоджень і втрат, спричинених війною;
● реформи, які можливо чи необхідно здійснити в нинішній ситуації.
До Лугано прибули голова ВР Руслан Стефанчук і членів парламенту, кілька українських міністрів, високі посадовці ЄС, міжнародних фінансових інституцій, правозахисних структур.
До участі в конференції запрошені понад 40 держав і понад 20 міжнародних організацій.
Захід у Лугано є продовженням чотирьох попередніх конференцій з реформ в Україні, війна внесла корективи в назву та цілі заходу. Отже, 5-ту Конференцію реформ в Україні було перейменовано на Конференцію з відновлення України.
2 липня Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна представить у Швейцарії на спеціальній конференції національний погляд на відбудову. На відкритті заходу він звернеться по відеозв’язку до учасників заходу.
Як повідомлялося, падіння ВВП України в цьому році може сягати від 30 до 50%, а податкові доходи знизитися приблизно на 50-80%.
Конференція в Лугано стане першою в серії заходів з допомоги у відновленні Української держави від наслідків, завданих війною росії.
Источник: ukrinform.ua
Фото: Ольга Танасійчук, Укрінформ