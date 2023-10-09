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В Швейцарии находится одна пятая часть всех российских шпионов в Европе

В Швейцарии находится одна пятая часть всех российских шпионов в Европе

Федеральная служба разведки (NDB) определила, что в Швейцарии находится 80 российских шпионов – это одна пятая часть всех работников спецслужб рф в Европе.

Об этом пишет Neue Zürcher Zeitung.

Федеральная служба разведки (NDB) определила, что пятая часть всех офицеров российской разведки, дислоцированных в Европе, сейчас находятся в Швейцарии. Это более 80 агентов, как сообщил в начале сентября членам внешнеполитической комиссии Нацсовета высокопоставленный чиновник NDB.

Эксперты по спецслужбам отмечают, что страна важна для российских шпионов, поскольку "это связано с международными институтами, которые находятся в Женеве". Именно в Швейцарии находится материально-техническая база для российских спецслужб.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/24835

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