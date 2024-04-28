Щодо відведення танків Abrams - брехня

Відповідь 47-ої бригади на статтю Associated Press щодо відведення танків Abrams нібито через їхню неефективність в умовах використання FPV-дронів.

«Танки чудово показують себе на полі бою, і ми точно не збираємося ховати від ворога те, що зазвичай примушує ховатися його самого. А, тим більше, залишати нашу піхоту без такої потужної вогневої підтримки», - заявила прес-служба 47 ОМБр.

«Але з якою метою, куди і що перекидають Збройні Сили України – це не те, що ми коментуватимемо публічно», - додали у прес-службі.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/52739

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