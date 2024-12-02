У місті Лозова на Харківщині відмовилися від головної ялинки через небезпеку

З безпекових питань головну ялинку у місті Лозова Харківської області не встановлюватимуть. Напередодні Дня Святого Миколая, 5 грудня, запрацює лише тематична фотозона.

Про це повідомив секретар Лозівської міської ради Юрій Кушнір.

Освітяни та працівники культури підготували для дітей невеликі сюрпризи до Дня Святого Миколая, а головні подарунки малеча отримає ближче до Нового року. Йдеться про дітей, які обліковуються в закладах освіти та проживають на території громади.

«Дітей, які не обліковуються, але фактично перебувають, підтримуватимуть благодійники», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости