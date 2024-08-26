У Нідерландах просять уряд допомогти зі стягненням з українців плати за притулки

Більшість депутатів парламенту Нідерландів закликають уряд допомогти муніципалітетам збирати фінансові внески від українців, що працюють, за їхній притулок – відповідна норма набула чинності з 1 липня, але на практиці часто не виконується.

Про це, як пише «Європейська правда», повідомляє De Telegraaf.

Опитування нідерландського видання засвідчило, що муніципальна влада в Нідерландах не поспішає виконувати норму про стягнення плати в працюючих українців за центри розміщення біженців, де ті живуть.

«Від Амстердама до Утрехта і від Гронінгена до Маастрихта можна почути занепокоєння стосовно адміністративної тяганини й відсутності варіантів, якщо хтось не хоче платити», – пише De Telegraaf.

Депутатка ультраправої Партії свободи (PVV) Марина Вонделінг звернулася до міністерки у справах притулку та міграції Нідерландів Марджолін Фабер і закликала посприяти тому, аби муніципалітети збирали внески в українців.

«Чи згодні ви з тим, що цілком логічно, що українці роблять внесок у свій притулок, тим паче, що нідерландці повинні платити за все самі?» – звернулась Вонделінг до міністерки.

Вона закликала Фабер до 1 січня 2025 року гарантувати, аби всі муніципалітети почали збирати власний внесок, який українці повинні платити за прийом.

Заклик Вонделінг підтримали депутати й інших партій – як коаліційних, так і опозиційних.

Зараз українці, які прибувають до Нідерландів, переважно мають самі подбати про пошук житла.

Агентство Телевидения Новости