У Німеччині біженцям підвищать виплати: скільки отримають українці

Мова йде про програму підтримки біженців, зокрема й українців, які опинилися в країні через повномасштабну війну.

У Німеччині розмір базової виплати з безробіття збираються підвищити.

Нові виплати збираються затвердити у 2024 році, повідомляє видання tagesschau.de, пише Фокус.

Так, за словами міністра соціальних справ Хубертуса Хайля, йдеться про виплати допомоги по безробіттю Bürgergeld (цивільний дохід).

Це виплати для людей, у кого дохід менший за прожитковий мінімум і які ніде не працюють.

Допомога Bürgergeld покладена й українським біженцям.

Очікується, що на початку 2024 року розмір допомоги буде збільшено. Розмір виплат буде таким:

батьки-одинаки або самотні дорослі отримуватимуть 563 євро (зараз 502 євро);діти до 6 років — 357 євро (зараз 318 євро);діти віком від 7 до 14 років — 390 євро (зараз 348 євро);діти від 15 до 18 років — 471 євро (зараз 420 євро).

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