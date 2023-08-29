У Німеччині біженцям підвищать виплати: скільки отримають українці
Мова йде про програму підтримки біженців, зокрема й українців, які опинилися в країні через повномасштабну війну.
У Німеччині розмір базової виплати з безробіття збираються підвищити.
Нові виплати збираються затвердити у 2024 році, повідомляє видання tagesschau.de, пише Фокус.
Так, за словами міністра соціальних справ Хубертуса Хайля, йдеться про виплати допомоги по безробіттю Bürgergeld (цивільний дохід).
Це виплати для людей, у кого дохід менший за прожитковий мінімум і які ніде не працюють.
Допомога Bürgergeld покладена й українським біженцям.
Очікується, що на початку 2024 року розмір допомоги буде збільшено. Розмір виплат буде таким:
батьки-одинаки або самотні дорослі отримуватимуть 563 євро (зараз 502 євро);діти до 6 років — 357 євро (зараз 318 євро);діти віком від 7 до 14 років — 390 євро (зараз 348 євро);діти від 15 до 18 років — 471 євро (зараз 420 євро).