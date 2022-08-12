У Новобаварському районі енергетики повернули світло після нічного обстрілу

Проти ночі на 12 серпня Харків зазнав чергового ракетного обстрілу з боку російського агресора. Один з потужних вибухів пролунав у приватному секторі Новобаварського району.

На місці проїжджої частини утворилася вирва глибиною у декілька метрів.

Місцеві мешканці вважають, що цієї ночі їм пощастило — вони залишилися живими, хоча ракета поцілила поруч з будинками. Вибухова хвиля та уламки розбили балкони, шибки, зірвали з петель вхідні двері.

Унаслідок пошкодження повітряної лінії електропередачі без електрики залишилося близько чотирьохсот абонентів.

Вранці, як тільки місце пригоди оглянули сапери, ремонтна бригада Холодногірського РЕМ розпочала аварійно-відновлювальні роботи. Уже опівдні енергетики привели до ладу електричну мережу і заживили всіх споживачів.

Агентство Телевидения Новости