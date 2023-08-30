Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:41
Просмотров: 101

У обстріляній росіянами Золочівській громаді відновили газопостачання

У обстріляній росіянами Золочівській громаді відновили газопостачання

Внаслідок обстрілу росіянами Золочівської громади пошкоджень зазнав один з розподільних газопроводів, що забезпечує газом понад 80 домоволодінь.

Про це повідомили у Харківській філії «Газмережі».

Протягом доби газовики відновили роботу перебитого снарядами газогону та повернули газопостачання у оселі споживачів.

Також у Куп’янській громаді завершено ремонт пошкоджених ворогом газових комунікацій двох населених пунктів. Подача енергоносія відновлена для 273 родин.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 