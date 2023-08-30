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У обстріляній росіянами Золочівській громаді відновили газопостачання
Внаслідок обстрілу росіянами Золочівської громади пошкоджень зазнав один з розподільних газопроводів, що забезпечує газом понад 80 домоволодінь.
Про це повідомили у Харківській філії «Газмережі».
Протягом доби газовики відновили роботу перебитого снарядами газогону та повернули газопостачання у оселі споживачів.
Також у Куп’янській громаді завершено ремонт пошкоджених ворогом газових комунікацій двох населених пунктів. Подача енергоносія відновлена для 273 родин.