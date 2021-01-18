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У понеділок Кабмін планує встановити граничну ціну на газ — джерело

У понеділок Кабмін планує встановити граничну ціну на газ — джерело

У понеділок Кабінет міністрів планує встановити граничну ціну на газ на рівні 6,99 гривень за кубометр.

Про це ЕП повідомив співрозмовник в Кабміні.

Гранична ціна буде діяти на період карантину, але не довше 31 вересня.

Ціна 6,99 гривень за кубометр (з ПДВ) не включає в себе вартість розподілу.

Ціна постачальника останньої надії також буде встановлена ​​на рівні 6,99 гривень за кубометр.

Нагадуємо:

Голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус заявив, що поряд з обмеженням ціни газу до 6,99 грн/куб. м, також буде обмежений розмір тарифу на розподіл газу - до 1,79 грн/куб. м.

Кабмін хоче запровадити державне регулювання ціни на газ на період карантинних обмежень або до кінця опалювального сезону, пропонована ціна - на рівні 6,99 грн за куб.м. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, це означає зниження в платіжках людей на понад 30%.

Із 1 січня в Україні зросли тарифи на тепло та електроенергію. Також у 2021 році українці платитимуть більше не тільки за газ як товар, але і за його постачання.

Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, що у Міжнародному валютному фонді занепокоєні можливим державним регулюванням цін на газ в Україні, адже це може призвести до порушення взятих в рамках Меморандуму зобов’язань.

У грудні Антимонопольний комітет оштрафував 18 облгазів Групи РГК Дмитра Фірташа на 380 мільйонів гривень за зловживання монопольним становищем.

Антимонопольний комітет найближчим часом перевірить обгрунтованість та прозорість формування тарифів на розподіл газу та у разі виявлення порушень змусить регулятора виправити ситуацію.

Источник: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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