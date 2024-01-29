У прикордонній громаді на Харківщині послугами мобільної аптеки скористалися близько 100 людей

На Харківщині запрацювала перша мобільна аптека в Україні. Тепер жителі 80 населених пунктів Харківської області можуть отримати необхідні їм медпрепарати. Зокрема і за державною програмою «Доступні ліки». 29 січня «мобільна аптека» працювала в чотирьох населених пунктах Золочівської громади.

Про це повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко.

Скористатися послугами мобільної аптеки могли жителі населених пунктів Феськи, Довжик, Велика Рогозянка та Писарівка. Загалом до фармацевтів звернулися близько ста людей.

Про графік роботи в інших старостинських округах повідомлятиметься на Фейбук-сторінці КНП «ЦПМД Золочівської селищної ради».

Агентство Телевидения Новости