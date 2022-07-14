У росії банки переходять на китайську систему CIPS через блокування SWIFT. Що це змінить

Російські банки підключаються до китайської системи банківських переказів CIPS (Cross-border Interbank Payment System), що дозволяє платити в юанях; В даний час до неї готуються підключитися «Газпромбанк», «Росбанк» та «Альфа-Банк».

Про це повідомляють російські «Відомості».

За повідомленням, до китайської системи банківських переказів на сьогодні підключено 23 російські банки. Серед них ВТБ, «ФК Відкриття»", Московський Кредитний Банк, Азіатсько-Тихоокеанський Банк, Транскапіталбанк, "Солідарність", "Ак Барс", "Абсолют Банк" та банк "Санкт-Петербург". Підключення до китайської системи транскордонних платежів дозволяє прискорити обробку платежів у юанях. Для клієнтів розрахунки стають швидшими.

Як повідомляє видання, CIPS називають аналогом SWIFT, але насправді це різні системи. CIPS – система розрахунків для трансакцій у юанях, яка також пропонує деякі функції обміну повідомленнями. А SWIFT лише допомагає банкам передавати одне одному повідомлення для проведення трансакцій.

CIPS була запущена у 2015 році, щоб захистити дані від американської розвідки, яка має доступ до інформації з SWIFT, писало Financial Times. Але більшість банків, які використовують китайську систему, все одно спілкуються через SWIFT — або за звичкою, або тому що вони не мають спеціального інструменту обміну повідомленнями CIPS.

За словами аналітиків, CIPS не зможе замінити SWIFT, тому що це різні речі, пояснив директор інвестиційно-торговельного департаменту Абсолют Банку Сергій Михайлов. Зокрема, CIPS – платіжна система, а SWIFT – мережа обміну повідомленнями. Китайська система використовує SWIFT як обслуговування доставки повідомлень. Крім того, у CIPS незрівнянно менше учасників і немає можливості для прямої участі некитайських фінансових інституцій.

Певний час тому CIPS мали великі плани щодо розширення, але потім її активність знизилася. Наразі є ймовірність, що вона більше не хоче співпрацювати з росією через ризик вторинних санкцій США, зазначає голова правління Національної платіжної ради Алма Обаєва. Так само, як раніше китайська платіжна система Union Pay відмовилася працювати з російськими банками, що потрапили під санкції.

14 червня 2022 року у межах шостого пакета санкцій Євросоюз відключає від системи SWIFT російські Сбербанк, Россельхозбанк та Московський кредитний банк.

Їхні представники, як і раніше, стверджують, що ця новина не надто вплине на роботу банків.

Источник: speka.media

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