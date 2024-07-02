У середу у двох районах Харкова не буде води – «Харківводоканал»
КП «Харківводоканал» у середу, 3 липня, проведе планово-попереджувальні роботи на устаткуванні водопровідної насосної станції в Новобаварському та Холодногірському районах.
Як повідомили на підприємстві, у зв’язку з цим з 9:00 до 17:00 буде припинене водопостачання на територіях, обмежених:
Новобаварський район: вул. Полтавський Шлях, залізничним полотном, вул. Великою Гончарівською, вул. Семінарською, пр. Любові Малої, вул. Юрія Паращука, Профспілковим бульваром, вул. Дудинської, Григорівським шосе, залізничним полотном до вул. Полтавський Шлях;Холодногірський район: вул. Полтавський Шлях, територією заводу «Харпластмас», вул. Золочівською, вул. Злагоди, вул. Ігоря Муратова, проїздом Таборовим, Окружною дорогою, вул. Рельєфною, пров. Гірським, вул. Гірською, залізничним полотном до вул. Полтавський Шлях.