У Шевченківському районі завершують підготовку до опалювального сезону
У Шевченківській філії КП «Харківські теплові мережі» завершують літню ремонтну кампанію.
Працівники реконструюють магістральні камери, теплотраси та центральні теплові пункти, повідомляють у міськраді.
За словами начальника філії Володимира Комарницького, вузол, збудований у 1979 році, ніколи капітально не ремонтували.
Крім того, він підтоплювався ґрунтовими водами.
Завдяки новим дренажним насосам цю проблему буде вирішено.
Крім того, начальник філії повідомив, що в районі вже заповнюють магістралі теплоносієм, завершують підготовку внутрішньоквартальних та будинкових систем.
На одному з теплових пунктів, які цього року проходять повну реконструкцію, фахівці КП «Харківводоканал» міняють трубу холодного водопостачання.
Після завершення всіх робіт буде подана гаряча вода.