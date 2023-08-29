У Шевченківському районі завершують підготовку до опалювального сезону

У Шевченківській філії КП «Харківські теплові мережі» завершують літню ремонтну кампанію.

Працівники реконструюють магістральні камери, теплотраси та центральні теплові пункти, повідомляють у міськраді.

За словами начальника філії Володимира Комарницького, вузол, збудований у 1979 році, ніколи капітально не ремонтували.

Крім того, він підтоплювався ґрунтовими водами.

Завдяки новим дренажним насосам цю проблему буде вирішено.

Крім того, начальник філії повідомив, що в районі вже заповнюють магістралі теплоносієм, завершують підготовку внутрішньоквартальних та будинкових систем.

На одному з теплових пунктів, які цього року проходять повну реконструкцію, фахівці КП «Харківводоканал» міняють трубу холодного водопостачання.

Після завершення всіх робіт буде подана гаряча вода.

Агентство Телевидения Новости