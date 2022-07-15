Государство
Перейти к списку новостей
15.07.2022 13:39
Просмотров: 171

Ухвалено проєкт оборонного бюджету США на 2023 рік. У ньому є кошти на навчання українських пілотів

Ухвалено проєкт оборонного бюджету США на 2023 рік. У ньому є кошти на навчання українських пілотів

У Палаті представників США підтримали проєкт оборонного бюджету на 2023 рік. Він передбачає збільшення видатків на оборону до понад $800 мільярдів.

Про це пише Бабель з посиланням Reuters.

У цьому документі, наприклад, члени Палати представників схвалили поправку, яка обмежує можливості адміністрації Байдена продати чи передати Туреччині американські літаки F-16. Також інші поправки передбачають скасування дозволу на війну в Іраку і підвищення зарплат військовим.

Є також поправки, які безпосередньо стосуються України. Зокрема, у проєкті бюджету передбачається виділити $100 мільйонів на програму тренування українських пілотів на американських літаках.

Загалом у цьому бюджеті планують виділити мільярд доларів на підтримку України. Це додатково до програми ленд-лізу, а також уряд США має можливість звертатися до Конгресу по додаткові кошти. Також у проєкті зʼявилися процедури нагляду та аудиту щодо дій Пентагону, які стосуються підтримки України. Ще одна програма співпраці — спільний проєкт з Міноборони України для реабілітації українських військових та навчання українських медиків.

Тепер цей документ мають ухвалити у Сенаті США, де сенатори теж мають можливість вносити свої поправки. Після цього проєкт бюджету відправлять на підпис президенту США.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 