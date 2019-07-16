Украина и Россия договорились об обмене пленными

Украина и Российская Федерация предварительно договорились об обмене пленными в течение месяца, к такому решению пришли благодаря встрече в формате "нормандской четверки".

Об этом во вторник, 16 июля, заявил заместитель председателя Офиса президента Украины (ОПУ) Вадим Пристайко.

По его словам, соответствующая договоренность достигнута на встрече внешнеполитических советников глав стран "нормандской четверки".

"В течение месяца мы договорились осуществить обмен определенного количества наших пленников. Президент Зеленский говорил о 10 на 10, 15 на 15. В принципе, мы не замыкаемся вокруг количества людей. Наша задача: сейчас вернуть своих людей назад и разблокировать обмен "всех на всех", - отметил Пристайко.

Он добавил, что новая встреча советников лидеров "нормандской четверки" должна состояться в конце августа.

Агентство Телевидения Новости