Україна має чотири-п’ять тижнів до того, як Росія підтягне свої резерви

Збройні сили України мають знищити війська Росії до того, як ворог перекине на нашу територію свої резерви.

Вони мають зробити це впродовж чотирьох-п’яти тижнів. Про це заявив колишній командувач сухопутних військами збройних сил Польщі генерал Вальдемар Скшипчак, повідомляє Укрінформ.

“Україна має впоратися з російською армією до того, як нові мобілізовані сили потраплять на фронт. Для цього є чотири-п’ять тижнів, думаю, до кінця червня”, – сказав Скшипчак

За його словами, результат цієї війни залежатиме безпосередньо від президента України Володимира Зеленського.

“Президент України зараз перемагає, тому він має визначити, коли буде її завершення. Тобто Україна має шанс звільнити всі окуповані території Донбасу, а питання Криму має вирішуватися на міжнародній арені пізніше – можливо, вже з іншим президентом Росії”, – заявив генерал.

Агентство Телевидения Новости