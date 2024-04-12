Україна повернула тіла 99 загиблих захисників, серед них двоє – з Харківського напрямку

За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули 99 полеглих оборонців.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Зокрема вдалося репатріювати 77 тіл оборонців, що воювали на Донецькому напрямку, 20 полеглих воїнів із Запорізького напрямку та двох Захисників із Харківського напрямку.

Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до відповідних державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.

Після ідентифікації тіла наших Оборонців передадуть родинам для гідного поховання.

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