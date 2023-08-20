Україна і Швеція домовилися спільно виробляти БМП CV-90

Під час візиту до Швеції президент України Володимир Зеленський та шведський прем'єр-міністр Ульф Крістерссон підписали заяву (https://p.dw.com/p/4VM5A?maca=Ukr-Red-Telegram) про наміри щодо виробництва та обслуговування бойових машин CV90 в Україні.

"Заява про наміри свідчить про прагнення України та Швеції посилити співробітництво щодо виробництва, експлуатації, підготовки операторів та обслуговування платформи CV90", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за словами Зеленського, українські льотчики вже розпочали ознайомче навчання на шведських винищувачах JAS 39 Gripen.

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Украинские пилоты, инженеры и техники уже начали учения на самолетах F-16, - Резников

Минимальный срок обучения - 6 месяцев. В программу также входит обучение английскому языку, ведь базового уровня недостаточно.

О завершении этих учений сообщат инструкторы, когда будут видеть, как украинские пилоты, инженеры и техники воспринимают новые навыки и взаимодействуют между собой.

Пока украинские пилоты будут обучаться, будет решаться, когда и сколько самолетов F-16 поставят Украине, а также с каким именно вооружением.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/15557, https://t.me/u_now/109263

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