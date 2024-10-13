Україна в ніч на 27 жовтня востаннє має перейти на зимовий час

Українці в ніч на 27 жовтня востаннє переведуть стрілки годинників на зимовий час, який надалі вже не змінюватиметься.

Як повідомляє Укрінформ, це передбачено ухваленим Верховною Радою законом №4201, яким скасовано перехід з літнього на зимовий час і навпаки.

Таким чином, українці 27 жовтня о 4-й годині ранку мають перевести стрілки годинника на одну годину назад. Тобто, ця доба автоматично збільшиться на годину.

На території України закріплюють єдиний київський час – UTC+2.

Згідно з законом про обчислення часу в Україні, він спрямований не лише на вирішення питань щодо визначення правових засад обчислення часу в Україні, а й покликаний забезпечити захист територіальної цілісності та зміцнення національної безпеки України, оскільки на тимчасово окупованих територіях України встановлений час держави-агресора – російської федерації.

Тому встановлення і закріплення на всій території України без винятку єдиного київського часу дозволить зміцнити й безпекові позиції України та сприятиме деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Агентство Телевидения Новости