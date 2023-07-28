Україна відзначає День державності

Президент України Володимир Зеленський виступив з нагоди Дня української державності під стінами Михайлівського Золотоверхого монастиря в Києві та нагородив українських захисників.

Про це повідомляє Українська Правда із посиланням на трансляцію заходу в ефірі національного телемарафону новин.

«Сьогодні ми відзначаємо День державності – вже вдруге в умовах повномасштабної війни. Всі прагнемо, щоб наступного року ми відзначали цей день так само у вільній столиці, але вже з перемогою.

… Більш ніж тисячолітня історія нашої державності говорить про те, що потрібно саме перемагати. Не зупинятися, а перемагати, не торгуватися, а перемагати, не покладатися на примхи долі, а перемагати і будувати таку сильну державу, щоб її потенціал та здатність себе захистити, віра наших людей у себе, зброя в руках українців та єдність усіх разом в державі гарантували збереження державності України та неповторення агресії проти нашої держави.

Ми не віримо, що росія не захоче повернутися з агресією навіть після того, як ми виженемо окупантів з усією нашої землі. Але перемога України може і має бути такою, щоб будь-які спроби ворога повернутись не йшли далі хворої фантазії тих божевільних, що виношують подібні плани. Саме наша державність є нашою відповіддю на потребу в безпеці та мирі для України. Державність, яку важко захищати, але важче повернути, якщо втратиш. Вона ніколи не буває лише даністю. Вона є результатом служіння і роботи заради України.

Державність, яку хтось може сприймати лише як заробіток або гонитву за владою, своїми амбіціями, а для інших – сильних і чистих – державність стає найвищою жертвою – життям, яке наші герої віддають заради всіх нас, заради свободи України”.

На заході також були присутні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, голова Ради Руслан Стефанчук, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр оборони Олексій Резніков, очільник МВС Ігор Клименко, очільник ГУР Кирило Буданов, секретар РНБО Олексій Данілов та голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Агентство Телевидения Новости