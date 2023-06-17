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Українські льотчики вчитимуться пілотувати шведські JAS 39 Gripen

Українські льотчики вчитимуться пілотувати шведські JAS 39 Gripen

Відповідне рішення ухвалив уряд Швеції у рамках 12-го пакету допомоги Україні, йдеться у повідомленні (https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2023/06/tolfte-stodpaketet-till-ukraina/).

- Перед збройними силами поставлено завдання з підготовки українських пілотів та пов’язаного авіаційного персоналу з JAS 39. Збройні сили України робили запит до уряду Швеції, аби оцінити можливість постачання та навчання українських пілотів на JAS 39 Gripen для посилення ППО.

JAS 39 Gripen – шведський винищувач, який має 10 точок підвісу озброєння і здатен нести ракети різних класів. Радіус бойової роботи літака досягає 1 300 км. Загальна дальність польоту – 3 250 км.

Джерело: https://t.me/spravdi/30455

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