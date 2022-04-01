Українська влада провела обмін полоненими 86 на 86

Про успішний обмін полоненими сьогодні повідомив заступник Голови офісу президента Кирило Тимошенко. Подробиці обміну розповіла Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, повідомляє «Українська Правда».

«За наказом Президента Зеленського щойно відбувся другий обмін полоненими. Додому веземо 86 наших військовослужбовців! 15 із них – жінки. Звертаюся до всіх наших, хто ще в полоні: будемо боротися за кожного з вас! Всіх повернемо додому. Тримайтеся!»

Верещук пояснила, що однією з принципових позицій української сторони було включення 15 жінок-військових до групи полонених, яких обміняли.

За словами Тимошенка, всі вони наразі вже перебувають у безпеці на підконтрольній українському уряду території.

Раніше між Україною та Росією вже відбувалося кілька обмінів:

24 березня українська влада провела обмін військовополоненими у форматі 10 на 10. Крім того, врятували захоплених російськими окупантами 19 членів екіпажу рятувального судна «Сапфір».Українська влада також обміняла 9 російських строковиків на полоненого мера Мелітополя Івана Федорова, якого викрали 11 березня.1 березня на Сумщині місцева влада обміняла російського командира на 5 українських бійців територіальної оборони.Російські окупанти навмисне викрали 24 посадових осіб органів місцевої влади, а доля ще двох держслужбовців наразі невідома. Також 31 березня стало, що при відступі із «зони відчуження» на Чорнобильській АЕС окупанти забрали із собою полонених нацгвардійців, які охороняли об’єкт у першу добу повномасштабної війни.Президент Володимир Зеленський заявляв, що готовий до обміну всіх військовополонених, але попередив, що обміни доведеться припинити, якщо росіяни продовжать викрадати українських дітей із тимчасово захоплених територій. Президент також запевнив, що українці ставляться до полонених росіян «нормально», адже вони, за його словами, «не скот же».

Агентство Телевидения Новости