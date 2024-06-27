Укрпошта випустила нові поштові марки круглої та квадратної іорми

27 червня, національний оператор поштового зв’язку «Укрпошта» ввів в обіг новий поштовий випуск «Податки. Армія. Перемога», що присвячений сплаті податків.

Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.

«В умовах війни основна частина нашого бюджету спрямована на захист держави. Зараз зарплата одного військового – це податки 6–8 українців, які працюють. Тож безпека й обороноздатність України залежать від кожного з нас», – зазначають в Укрпошті.⠀Нові марки незвичної форми – круглі й квадратні. На них зображено монету НБУ номіналом 1 гривня, яка трансформується в кулю. А ще – номінали зчіпки утворюють міжнародну абревіатуру UA (так-так, продумали до дрібниць.

Художник поштового випуску – Олександр Нікітюк.

Придбати нову марку можна у відділеннях, філателістичних крамницях та на офіційному онлайн-магазині оператора.

Кількість зчіпок в аркуші — 3 (6 марок). Тираж — 210 000 примірників.

Агентство Телевидения Новости