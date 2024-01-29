Умєров заявив про незаплановані перевірки ТЦК

Міноборони з правоохоронцями проводять незаплановані перевірки складів з продуктами в військових частинах, ТЦК (територіальних центрів комплектування) та СП (соціальної підтримки) в регіонах і фіксують багато порушень.

Про це повідомив міністр оборони країни Рустем Умєров, пише Кореспондент.

«Команда продовжує незаплановані перевірки складів із продуктами у військових частинах. Виявили недопостачання продовольства на понад 50 млн грн. Фіксуємо порушення, по кожному випадку окремо розбираємось», — написав він.

За результатами перевірок минулого тижня деяким військовим частинам змінили постачальника.

У своєму дописі він підбив підсумки тижня роботи оборонного відомства України, серед них:

Повернули в бюджет 1,5 мільярда гривень, які фігурують у корупційній схемі придбання артилерійських снарядів для ЗСУ;Міністерство оборони виграло суд у справі ТОВ «Львівський арсенал» за непостачання оплачених мін на суму 1,5 мільярда гривень;Нідерланди доєдналися до IT-коаліції з підтримки України та зробили внесок у 10 мільйонів євро;Проведення вісімнадцятої зустрічі у форматі Рамштайн, до якої приєдналися 50 країн світу;Швеція і Сполучене Королівство приєдналися до нещодавно створеної Коаліції дронів.

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