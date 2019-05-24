Уряд призначив нові наглядові ради Приватбанку, Укрексімбанку та Ощадбанку

Кабінет Міністрів України призначив кандидатури незалежних членів та представників держави у наглядові ради трьох державних банків: АТ «Ощадбанк», АТ «Укрексімбанк» та АТ КБ «ПриватБанк», — які розпочнуть фактичне виконання повноважень з 14 червня 2019 року.

Відбір кандидатів на посади незалежних членів наглядових рад з 632 поданих заявок здійснювали компанії з добору персоналу: «Педерсен енд партнерс», «Уорд Хауел Україна» і «Телент Едвайзорс», що були визначені на конкурсних засадах за участю міжнародних організацій.

За результатами співбесід з 69 кандидатами та їх оцінки відповідно до встановлених критеріїв конкурсна комісія, до складу якої увійшли представники від профільного комітету Верховної Ради, Президента, Кабінету Міністрів, визначила переможців конкурсу. У засіданнях конкурсної комісії також брали участь представники міжнародних фінансових організацій з правом дорадчого голосу.

«Дуже приємно бачити, що стільки фахівців надзвичайно високого професійного рівня взяли участь у конкурсі. Це свідчить про хороші перспективи розвитку наших банків і правильність шляху реформування державного банківського сектору, який ми обрали», – сказала Міністр фінансів Оксана Маркарова.

До кожної наглядової ради увійшло шість незалежних членів та два представники держави. Строк повноважень членів наглядової ради складає три роки.

Згідно з рішенням КМУ членами наглядової ради стали:

в Приватбанку

АКЧАКОЧА Енгін (AKCAKOCA Engin), МОНЕТА Андреа (MONETA Andrea), СІЛІГ Стівен (SEELIG Steven), ІСКІ Шерон (EASKY Sharon), ШЕЙХ Надір (SHAIKH Nadir), КЛЯЙН Еран (KLEIN Eran), як незалежні члени, а представниками держави — ШЕВАЛЬОВ Артем (від КМУ) та ОЛЕКСІЄНКО Сергій (від ВРУ).

в Укрексімбанку

ТОРСТЕН Пауль (THORSTEN Paul), ФІШЕР Стівен (FISHER Steven), ЧІЧЛО Дімітрі (CHICHLO Dimitri), ГОРДІЄНКО Оляна (GORDIYENKO Olyana), КОНОВЕЦЬ Сергій (KONOVETS Sergiy), МЕНЮ Домінік (MENU Dominique) як незалежні члени, а представниками держави — БУЦА Юрій (від КМУ) та ШУЛЬГА Алла (від ВРУ).

в Ощадбанку

АДЖУНЕР Шевкі (ACUNER Sevki), АПІН Байба (APINE Baiba), РЕЗНІКОВ Олексій (REZNIKOV Оleksii), ГРІНЧЕНКО Олексій (GRINCHENKO Оleksi)i, ВАЙНШТЕЙН Міхаель (WEINSTEIN Michael), БРІГГС Пітер (BRIGGS Peter), як незалежні члени, а представниками держави — БІЛАК Даніель (від КМУ) та ВЛАСОВ Дмитро (від ВРУ).

«Створення незалежних та компетентних наглядових рад є базовою складовою запровадження корпоративного управління у банках з державною часткою, що передбачено Основами стратегічного реформування державного банківського сектора. Як ми вже бачимо на прикладі АБ «Укргазбанк» – це дуже ефективний інструмент, який дозволяє в короткі терміни підвищити ефективність функціонування фінансових установ, а також мінімізує ризики політичного впливу, дозволяє підвищити фінансову привабливість та пришвидшити входження іноземних інвесторів в капітал», – сказала Оксана Маркарова.

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Акчакоча Енгін

Виконавчий директор з більш ніж 25-річним досвідом роботи в комерційному банкінгу та 15-річним досвідом роботи у проектах МВФ, Світового банку, ЄБРР.

Сіліг Стівен

Має багаторічний консультативний досвід у питаннях фінансової стабільності, урегулювання криз, реструктуризації банків, страхування депозитів в Україні, Боснії та Герцеговині, Монголії, а також в Азії, Африці та Південній Америці.

Монета Андреа

Виконавчий та Невиконавчий директор з більш ніж 25-річним досвідом роботи у провідних фінансових компаніях та управлінському консалтингу.

Іскі Шерон

Міжнародний Радник центральних банків та агентств страхування депозитів у Європі та Центральній Азії.

Шайх Надір

Має близько 39 років банківського досвіду в Citibank/ Citigroup в 7 країнах (в основному на складних ринках, що розвиваються), включаючи 6-тирічний досвід роботи в Україні (2004-2010).

Кляйн Еран

Основна експертиза зосереджена на роботі з банківськими бізнес-моделями, фінансуванні та продуктах казначейства, аналізі балансу, юридичних та регуляторних питаннях.

Торстен Пол

Має міжнародний досвід корпоративного банкінгу та управління ризиками в таких компаніях, як Volksbank та Deutsche Bank. З 2017 року – Голова Ради директорів Банку РБК в Казахстані.

Стівен Фішер

Вийшов на пенсію після 35-річної кар'єри в глобальному банку Citi, зокрема, був генеральним директором і керуючим директором в Україні.

Дімітрі Чічло

Досвідчений фахівець з кібербезпеки та управління ризиками з широким міжнародним досвідом. Колишній старший радник з питань інформаційної безпеки Union Bancaire Privée у Женеві. З 2004 по 2009 працював в Україні і брав участь у різних міжнародних проектах в промисловості та банківській діяльності.

Оляна Гордієнко

Оляна має понад 18 років юридичного досвіду в Україні, з них 15 років роботи в Baker & McKenzie, же вона стала партнером у 2013.

Домінік Меню

Домінік Меню – банкір у відставці з 36-річним досвідом у сфері корпоративного, комерційного та інвестиційного банкінгу з глибоким практичним досвідом у сфері торгового фінансування та документарного бізнесу, експортних кредитів, управління портфелем проблемних кредитів. В Україні відігравав ключову роль у процесі придбання УкрСиббанку компанією BNP Group і став головою CІВ в Україні.

Сергій Коновець

Сергій Коновець має понад 23-річній досвід в сфері фінансового менеджменту та контролінгу, розробці стратегій та розвитку бізнесу, який він отримав в компаніях Big-4, провідній компанії зі стратегічного консалтингу та найбільшій національній нафтогазовій компанії.

Майкл Вайнштейн

Майкл є незалежним банкіром та фінансистом з більше ніж 30-річним досвідом роботи в сфері міжнародного банкінгу, стратегічного консультування фінансових установ та фінансування розвитку провідних установ в США, Росії, Центральній Азії, на Кавказі, у Східній та Центральній Європі, Латинській Америці.

Шевкі Аджунер

Шевкі понад 20 років пропрацював з Європейському банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) у сфері впровадження реформ інвестиційних стратегій та політик у Західній Європі, Туреччині та Україні.

Пітер Бріггз

Пітер має більш ніж 40 річний досвід у банківській сфері, включно з 20 річним досвідом консультанта, що співпрацював з консалтинговою групою ING Group, та з іншими міжнародними фінансовими установами на ринках країн, що розвиваються, у реструктуризації та програмах до та після злиття.

Байба Апін

Байба має більш ніж 15-річний досвід у консалтингу з інформаційних технологій та управління цифровою трансформацією в країнах пострадянського простору.

Олексій Резніков

Олексій досвідчений український юрист зі значними правовими та політичними досягненнями в Україні за останні 15 років.

Олексій Грінченко

Олексій має більш ніж 20-річний досвід ведення бізнесу в банківській сфері і консалтингових послугах для корпоративних клієнтів, співпрацюючи як з багатонаціональними, так і з українськими ведучими компаніями.

Представники держави

Сергій Олексієнко – представник від Комітету Верховної Ради України

Має більш ніж 20 років досвіду роботи на керівних посадах провідних інвестиційних компаній України. Організував низку угод злиття та поглинання (M&A) або залучення капіталу компаніями України загальною вартістю близько 3 млрд. дол. США. Має досвід структурування багатьох знакових угод ринку капіталу України.

Артем Шевальов – представник від Кабінету Міністрів України

Має значний досвід роботи у міжнародному публічному банківському середовищі на перетині приватного та державного секторів. Стояв у витоків реформи державного банківського сектору в Україні та був одним з основних ідеологів та авторів Засад стратегічного реформування державного банківського сектору (2016).

Алла Шульга - представник від Комітету Верховної Ради України

Має понад 25-ти річний досвід роботи в банківській системі, з них понад 18 на керівних посадах. Глибоке розуміння особливостей функціонування банківського ринку України дозволило здійснити значний внесок в реформування банківської системи під час роботи на посаді Директора Генерального департаменту банківського нагляду, члена Правління Національного банку України.

Досвідчений фахівець в питаннях роботи з проблемними активами.

Юрій Буца – представник від Кабінету Міністрів України

Юрій Буца має багаторічний досвід роботи на фінансовому ринку, в тому числі на Варшавській фондовій біржі, де супроводжував залучення капіталу українськими компаніями. Під час роботи в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку координував імплементацію регулювання ЄС в українське корпоративне законодавство. Останні три роки працював на керівних посадах в Міністерстві фінансів України, де відповідав за залучення фінансування міжнародних фінансових організацій та управління державним боргом.

Дмитро Власов - представник від Комітету Верховної Ради України

Дмитро є досвідченим управлінцем і консультантом, який має більше ніж 20-ти річний досвід роботи у банківському та корпоративному секторах. Надає послуги з фінансового та стратегічного консалтингу. Має досвід щодо консультування клієнтів у вирішенні складних питань і супроводження організаційних змін в компаніях і банках.

Даніель Білак – представник від Кабінету Міністрів України

Канадський кваліфікований юрист з спеціалізації в банківському праві, неплатоспроможності та реструктуризації боргів і має більше 28 років досвіду роботи в Україні, зокрема у якості юридичного радника міжнародних компаній в сферах енергетики, агробізнес, інфраструктури та інноваційної технології.

Источник: minfin.gov.ua

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