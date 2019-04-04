Уряд зобов'язав Нафтогаз знизити ціну на газ для населення

Кабінет міністрів своїм рішенням зобов'язав НАК "Нафтогаз України" знизити ціну на газ для населення до 8,38 грн за кубометр.

Про це на засіданні уряду сказав Прем'єр-міністр Володимир Гройсман, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У нас є рішення, яке стосується цін на газ. Як ви пам'ятаєте, Нафтогаз заявив, що вони можуть дешевше продавати газ, ніж 8,55 грн за куб. Я це повністю підтримую. Чим дешевше вони будуть його продавати, тим краще. Якраз настав час прикинути ціну", - сказав Гройсман.

За його словами, Нафтогаз отримує право встановлювати менші ціни, ніж 8,55 грн за кубометр, але не вищі.

"Міністр Насалик, прошу вас довести це рішення до Нафтогазу. Зобов'язую НАК з 1 квітня почати реалізовувати газ дешевше - відповідно до листа, який вони самі написали на уряд", - додав Гройсман.

Він зазначив, що світовий ринок цін на газ падає.

"Прогнози є оптимістичними, але головне - взагалі нічого не купувати за кордоном. Це вже питання видобутку", - відзначив Прем'єр-міністр.

Як повідомляв Укрінформ, ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" з 1 квітня 2019 року знизила ціну газу на квітень для своїх побутових споживачів у Кіровоградській області та інших регіонах на 2%. Ціна газу для побутових споживачів ГПК "Нафтогаз України" становитиме 8,38 грн за кубометр замість 8,55 грн за кубометр (включно з ПДВ та витратами на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами).

Источник: ukrinform.ua

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