Уволен госсекретарь Минздрава Янчук
Кабинет министров Украины принял решение об увольнении государственного секретаря Министерства здравоохранения Артема Янчука, который получил свою должность еще при предыдущем министре Ульяне Супрун. Об увольнении Янчука сообщила сама Супрун в Facebook.
"Только что на закрытом заседании правительства Зоряна Скалецкая с голоса подала вопрос об увольнении государственного секретаря Министерства здравоохранения Украины Артема Янчука, который со среды находится в декретном отпуске, и возложении его обязанностей на Инну Солодкую. По сути правительство сегодня уволило мужчину, который находится в декретном отпуске и ухаживает за тремя детьми, и сделало это без любого предупреждения", –сказано в сообщении Супрун.
На период отпуска Янчук возложил свои обязанности на генерального директора директората стратегического планирования и евроинтеграции Ирину Литовченко, однако Кабмин назначил в.и.о. госсекретаря Инну Солодкую.
Последняя пришла в Минздрав несколько недель назад, а ранее возглавляла юридический департамент Госгеокадастра. Это бывшая коллега Андрея Пивоварова, главы юридической службы Минздрава при экс-министре здравоохранения времен Януковича Раисе Богатыревой.
12 сентября Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в отношении государственного секретаря Министерства здравоохранения Артема Янчука. Однако госсекретарю пообещали закрыть дело, если он согласится покинуть пост, заявила бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
Супрун также сообщила, что источники в правоохранительных органов предупредили ее о подготовке уголовного дела против нее и ее заместителей.
Напомним, 4 сентября Кабмин уволил и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун, которая руководила ведомством с лета 2016 года, и ее заместителей Павла Ковтонюка и Александра Линчевского. Должность министра здравоохранения заняла Зоряна Скалецкая. Ее советниками стали Ольга Голубовская, Александр Чумак, Дмитрий Раимов, Михаил Загрийчук, Андрей Гук, Андрей Семиволос и Елена Симоненко.
В частной переписке, которая попала в объектив журналистов, депутат Михаил Радуцкий назвал Скалецкую "своим человеком". А возглавляемый им комитет обратился в Счетную палату и Госаудитслужбу с требованием проверить работу Министерства здравоохранения за время работы Супрун.