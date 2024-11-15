З Куп’янського району Харківщини продовжується евакуація населення

Поліція евакуювала 19 цивільних жителів з Куп’янського району Харківщини.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

14 листопада поліцейські сектору превенції Куп’янського РВП спільно з працівниками полку поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області евакуювали 8 чоловіків, 10 жінок та одну дитину з Купʼянської міської та Курилівської територіальної громад.

Поліція закликає не наражатися на небезпеку та виїжджати з прифронтових населених пунктів.

У поліції нагадують, – якщо ви або ваші рідні вирішили евакуюватися з населених пунктів, які піддаються постійним обстрілам з боку військових рф, звертайтеся на «гарячу лінію» з питань евакуації за номером телефону 0-800-33-92-91, спецлінію поліції «102» або до найближчих відділень поліції.

Агентство Телевидения Новости