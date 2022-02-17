За месяц долги харьковчан за газ выросли на 240 миллионов и по состоянию на 1 февраля составляют 3,243 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба ООО "Харьковгаз сбыт".

По состоянию на январь эта сумма была около 3,06 миллиарда. Таким образом за месяц долги харьковчан за газ выросли более, чем на 240 миллионов гривен.

Отмечается, что по состоянию на 1 февраля долги за газ более 500 гривен имеют более 253 тысяч домовладений Харькова и области. В течение января предупреждения об отключении от газоснабжения были направлены примерно 10 тысячам клиентов ООО "Харьковгаз сбыт". 57% должников отреагировали на предупреждение и уплатили задолженность.

По информации специалистов компании, согласно договору, должниками считаются клиенты, которые не произвели оплату за потребленный газ за предыдущий период до 25 числа текущего месяца. После этого должникам направляются предупреждения об отключении. После получения этого предупреждения у клиента есть 3 дня на уплату долга.

"Напоминаем, что у компании нет запрета на отключение от газоснабжения потребителей, имеющих долги, ведь соответствующий закон был подписан президентом Украины в конце августа прошлого года. Запрет отключения должников действует только в регионах, находящихся в красной карантинной зоне", - отметили в ООО "Харьковгаз сбыт".

Сейчас компания поставляет голубое топливо больше в более, чем 950 тысяч домовладений Харьковского региона.

Кстати, в мае 2022 года украинцам начнут поступать обновленные платежки за газ. Как пишет РБК-Украина, с 1 мая учет потребления природного газа будет проводиться не в метрах кубических, а в киловатт-часах. Такой закон принял парламент. В квитанциях теперь будут указываться не "кубы", а энергоединицы. Отмечается, что счетчики менять не надо, а переводить количество потребленного газ в объем потребленной энергии будет газовый оператор. Потребители же будут передавать показания так, как и передавали до этого.

Как объяснили в правительстве, изменения необходимы для интеграции Украины с рынком газа ЕС, а также для для унификации единиц измерения для различных видов энергии.

Источник: sq.com.ua

Автор: Алина Дыхман

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