За місяць Служба 112 охопить східні області України – МВС

Один рік Служба 112 працює в Києві та центральному регіоні, пів року, як вона охопила й західні області, уже за місяць запрацює східне охоплення, а з осені – південне.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України.

За час роботи було відреаговано на 2 мільйони викликів. Лише 15% всіх отриманих дзвінків насправді екстрені.

«Одним викликом на номер 112 громадянин, свідок або постраждалий може одразу викликати всі чотири служби після того, як він надасть необхідну інформацію щодо обставин», – зазначив заступник Міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко.

Агентство Телевидения Новости