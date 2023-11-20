Захисники Харківщини отримали 10 новеньких пікапів

Пікапи вдалося отримати завдяки співпраці керівництва Групи Нафтогаз та Харківської ОВА.

Автомобілі використовуватимуть для оснащення вогневих груп, які захищатимуть небо Харківщини від дронів-камікадзе, розповів начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Продовжуємо формувати та посилювати наші військові підрозділи для захисту неба. Ці пікапи потрібні для нового формування мобільних вогневих груп, які боротимуться з дронами типу «Shahed».

У планах у нас – ще кілька десятків автомобілів на цей напрямок», – додав Олег Синєгубов.

Вогневі групи посилюють задля захисту об’єктів критичної, енергетичної та цивільної інфраструктури.

«Це одна з базових областей для діяльності нашої групи. Ми сподіваємось, що пікапи будуть служити для посилення оборони області та захисту мирного населення Харківщини», – зазначив директор з корпоративних та регуляторних відносин Групи Нафтогаз Іван Лукеря.

Нагадаємо, напередодні на потреби захисників Харківщини передали 15 дронів типу Mavic.

Агентство Телевидения Новости