Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:00
Просмотров: 84

Захисники Харківщини отримали 10 новеньких пікапів

Захисники Харківщини отримали 10 новеньких пікапів

Пікапи вдалося отримати завдяки співпраці керівництва Групи Нафтогаз та Харківської ОВА.

Автомобілі використовуватимуть для оснащення вогневих груп, які захищатимуть небо Харківщини від дронів-камікадзе, розповів начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Продовжуємо формувати та посилювати наші військові підрозділи для захисту неба. Ці пікапи потрібні для нового формування мобільних вогневих груп, які боротимуться з дронами типу «Shahed».

У планах у нас – ще кілька десятків автомобілів на цей напрямок», – додав Олег Синєгубов.

Вогневі групи посилюють задля захисту об’єктів критичної, енергетичної та цивільної інфраструктури.

«Це одна з базових областей для діяльності нашої групи. Ми сподіваємось, що пікапи будуть служити для посилення оборони області та захисту мирного населення Харківщини», – зазначив директор з корпоративних та регуляторних відносин Групи Нафтогаз Іван Лукеря.

Нагадаємо, напередодні на потреби захисників Харківщини передали 15 дронів типу Mavic.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 