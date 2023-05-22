Держава
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22.05.2023 22:26
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Зараз над відновленням житлового фонду працюють у Харкові

Зараз над відновленням житлового фонду працюють у Харкові

Роботи з відновлення житлового фонду, який зазнав пошкоджень внаслідок масованих обстрілів армією рф, знаходяться на стадії коригування проєктно-кошторисної документації.

Про це сьогодні, 22 травня, повідомив заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства Євген Пасенов. Він наголосив, що відновлення об’єктів житлового фонду є першочерговим завданням.«На теперішній час роботи з відновлення житлового фонду не призупинено, а, натомість, знаходяться на стадії коригування проєктно-кошторисної документації, зокрема архітектурних, конструктивних, інженерних, технічних і технологічних рішень. Вони мають відповідати вимогам законодавства, яке формується та швидко змінюється в умовах сьогодення», – зазначив Євген Пасенов.За його словами, після проведення усіх необхідних процедур будівельні роботи будуть продовжені.

Агентство Телевидения Новости

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