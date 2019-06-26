Заступник міністра Роман Ілик йде зі своєї посади

Заступник міністра охорони здоров’я України Роман Ілик подав заяву про звільнення з посади.

Нагадаємо, з 2015 року Роман Ілик працював на посаді помічника міністра охорони здоров'я України, а з 2016 року - на посаді заступника міністра. Серед напрямів роботи, які координував Роман Ілик як заступник міністра, - трансформація ринку лікарських засобів, урядова програма "Доступні ліки", Національний перелік основних лікарських засобів.

МОЗ України продовжує впроваджувати зміни, щоби якісні медичні послуги були доступні кожному українцю.

Источник: moz.gov.ua

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