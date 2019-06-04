Нова редакція правопису: МОН опублікувало повний текст

3 червня почала діяти нова редакція “Українського правопису”.

Повний текст сьогодні опублікували на офіційних сайтах Міністерства освіти і науки та Національної академії наук.

В передмові сказано, що в сучасній редакції “Українського правопису” філологи зберегли підхід до мови як до знакової системи й суспільного явища.

Мовознавці пояснюють своє рішення необхідністю відреагувати на зміни в сучасній мовно-писемній практиці.

Вони переконані, що важливо визначити правила написання нових запозичених слів, нових власних назв, усунути застарілі формулювання, спростити та уніфікувати орфографічні норми.

“Пошук балансу між системними параметрами сучасної мови, з одного боку, й різночасовими прикметами української мовної традиції з другого боку, — найскладніше із завдань, що поставали перед творцями національного правопису на кожному з етапів його розвитку. Нова редакція правопису є кроком до розв’язання цього завдання з позицій історичної й етнографічної соборності української мови й української нації”, – зазначили фахівці.

Детальніше про ці та інші нововведення – в інфографіці UATV.

Источник: uatv.ua

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