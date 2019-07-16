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В Україні затвердили нову концепцію розвитку англійської мови в університетах – подробиці

В Україні затвердили нову концепцію розвитку англійської мови в університетах – подробиці

Частину профільних дисциплін пропонують зробити англомовними і проводити регулярні "скрінінги знань"

Прес-служба Міністерства освіти й науки України повідомила, що МОН затвердило концепцію розвитку англійської мови в університетах України. Відтепер володіння англійською мовою на рівні не менше В1 стане обов'язковою умовою для вступу, В2 – для випуску.

Слід зазначити, що частину профільних дисциплін пропонують зробити англомовними і проводити регулярні "скрінінги знань", зокрема, ввести обов'язкове ЗНО з іноземної мови після бакалаврату.

У міністерстві планують, що з 2023 року всі абітурієнти будуть проходити обов'язковий "скрінінговий" тест із англійської мови для визначення рівня.

"Якщо рівень вступника нижче В1, це не позбавляє його права брати участь у конкурсі на вступ на вищу освіту у звичайному режимі. Але такі абітурієнти до початку навчального року (до 1 вересня або до 1 жовтня) мають пройти мовний інтенсив для досягнення рівня В1", – йдеться у тексті повідомлення.

У МОН наголошують, що буде забезпечуватися рівний доступ до цього мовного інтенсиву для досягнення рівня В1 (очний і дистанційний).

Серед іншого, зазначається, що в середньостроковій перспективі за 5-7 років планується замінити випускний іспит обов'язковим стандартизованим єдиним вихідним (кваліфікаційним) іспитом з англійської мови для всіх студентів бакалаврату.

Концепція також рекомендує ВНЗ включити оцінювання якості викладання англійської мови окремим пунктом у своїй системі внутрішнього забезпечення якості освіти закладу.

Источник: 5.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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