Завтра планируется объявить официальные результаты первого тура выборов - ЦИК
Центральная избирательная комиссия планирует завтра официально объявить результаты первого тура выборов президента Украины.
Как сообщили в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, 7 апреля ориентировочно в 12.00 начнется заседание Центризбиркома, на котором предусматривается установление официальных результатов очередных выборов президента Украины 31 марта 2019 года.
Согласно результатам обработки 100% электронных протоколов УИК об итогах голосования на выборах президента в первом туре, за шоумена Владимира Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за действующего главу государства Петра Порошенко - 15,95%.
Центризбирком 5 апреля получил оригиналы протоколов со всех 199 округов, однако обязал ряд окружных комиссий предоставить уточненные протоколы.