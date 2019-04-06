Завтра планируется объявить официальные результаты первого тура выборов - ЦИК

Центральная избирательная комиссия планирует завтра официально объявить результаты первого тура выборов президента Украины.

Как сообщили в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, 7 апреля ориентировочно в 12.00 начнется заседание Центризбиркома, на котором предусматривается установление официальных результатов очередных выборов президента Украины 31 марта 2019 года.

Согласно результатам обработки 100% электронных протоколов УИК об итогах голосования на выборах президента в первом туре, за шоумена Владимира Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за действующего главу государства Петра Порошенко - 15,95%.

Центризбирком 5 апреля получил оригиналы протоколов со всех 199 округов, однако обязал ряд окружных комиссий предоставить уточненные протоколы.

Агентство Телевидения Новости