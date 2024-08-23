Завтра відключень світла не передбачається – Укренерго

Завтра, 24 серпня, застосування відключень не прогнозується.

Про це повідомляє Укренерго.

При зміні ситуації – про заходи обмеження буде повідомлено додатково.

Відучора в Україні почала спадати спека, і на ранок п’ятниці – суттєво знизилось споживання, пояснюють енергетики.

Крім того, сьогодні до енергосистеми було підключено атомний блок, який додасть 1000 МВт потужності та стабільності енергосистемі та дозволить не застосовувати обмеження енергопостачання для споживачів, наголосили в Міненерго.

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