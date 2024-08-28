Завтра у Харкові на деяких вулицях водопостачання буде відключене

Завтра у Харкові на насосній станції проведуть ремонтні роботи.

Комунальне підприємство «Харківводоканал» повідомляє, що у зв’язку з проведенням планово-попереджувальних робіт на технологічному та електротехнічному устаткуванні на водопровідній насосній станції, а також з метою підготовки об’єктів водопровідного господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років, тимчасово з 9:00 до 18:00 29 серпня буде припинено водопостачання деяких вулиць, обмежених:

р. Лопань, Окружною дорогою до сел. П’ятихатки, територією лісопарку, Харківським шосе, територією Центрального парку, вул. Дмитра Антоненка, вул. Саржинською, вул. Європейською, вул. Клочківською, вул. Феодосійською, вул. Аграрною, вул. Джанкойською, в’їздом 1-м Дорошенківським; Харківським шосе, територією лісопарку, сел. Жуковським (у тому числі приватним сектором), вул. Копиленка, вул. Чуйківською, вул. Саперною, вул. Інтернатською, територією заводу «ФЕД».

Також на підприємстві переконливо нагадують харків’янам мати достатній запас води.

Агентство Телевидения Новости