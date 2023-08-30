Знищено 28 крилатих ракет та 15 ударних БпЛА – Повітряні Сили ЗСУ

Уночі 30 серпня окупанти завдали удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування та ударними дронами.

Як повідомляють Повітряні Сили ЗС України, усього було зафіксовано 44 ворожі повітряні цілі:

28 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55, випущені з 11 літаків стратегічної авіації Ту-95мс із Каспію та району Енгельса.

16 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 з південного та північного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Курськ).

По маршруту слідування ракет та дронів у низці областей України працювала протиповітряна оборона. До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні війська, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи та інші засоби ураження.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони України знищено 43 повітряні цілі у межах Київської, Черкаської, Одеської, Миколаївської та Житомирської областей:

– 28 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55

– 15 ударних БпЛА типу Shahed-136/131.

Агентство Телевидения Новости