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15.06.2022 12:21
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ЗСУ ліквідували російського полковника-пропагандиста

ЗСУ ліквідували російського полковника-пропагандиста

У ході війни в Україні загинув російський військовий пропагандист, полковник Сергій Постнов. Про це повідомляють російські ЗМІ та СтратКом ЗСУ, пише «Главком».

За інформацією росЗМІ, Постнов загинув у ніч із 13 на 14 червня, деталі смерті не відомі. Він обіймав посаду начальника групи інформаційного реагування 1-го відділу Департаменту по взаємодії із засобами масової інформації Росгвардії та займався «інформаційним супроводом» військ у гарячих точках.

Спікер голови Одеської військової адміністрації Сергій Братчук зазначив, що Постнов знімав пропагандистський контент в Україні від початку повномасштабного вторгнення. Супроводжував окупантів у Гостомелі Київської області, а також у Харківській та Луганській областях.

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