ЗСУ можуть бити по росії ракетами Storm Shadow – прем’єр Британії

Новий прем’єр-міністр Британії Кір Стармер дав зрозуміти, що Україна може використовувати британські ракети Storm Shadow для нанесення ударів по військових цілях на території рф.

Як повідомляє УНІАН, у такий спосіб він підтвердив політику попередників щодо використання британської зброї дальньої дії на війні в Україні, пише Bloomberg.

Стармер погодився, що Україна має вирішувати, як використовувати ракети Storm Shadow, подаровані Британією.

Ракети мають «використовуватися відповідно до міжнародного гуманітарного права», тобто, як зазначив прем’єр, Storm Shadows мають використовуватися «в оборонних цілях».

Як прокоментував Джеймі Ши, колишній чиновник НАТО, а нині науковий співробітник Chatham House, українці «повинні мати можливість завдати удару у відповідь по російських військових об’єктах, але, не по цивільних».

Стармер та інші лідери НАТО проведуть тут червону межу: «удари мають бути спрямовані проти справжніх військових цілей», – наголосив Ши.

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