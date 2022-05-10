ЗСУ повністю відновили контроль над чотирма селищами на Харківщині

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 10 травня. 76 доба війни.

В результаті злагоджених дій особового складу підрозділів Сил оборони України на Харківщині звільнено населені пункти Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак.

На Слобожанському напрямку противник активних наступальних дій не проводив. Продовжує вживати заходи з перегрупування наявних підрозділів. Здійснює інженерно-фортифікаційне обладнання передових позицій, посилює систему протиповітряної оборони, нарощує систему медичного забезпечення.

З метою недопущення просування підрозділів Сил оборони України та для посилення своїх військ ворог додатково перемістив на територію нашої держави до п’ятисот мобілізованих осіб з тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей.

На Ізюмському напрямку ворог продовжував створювати сприятливі умови для переходу у наступ, для чого поповнював запаси боєприпасів та матеріально-технічних засобів, проводив інженерне обладнання передових позицій та посилив повітряну розвідку.

Противник продовжує нести втрати на території України. Так, за наявною інформацією, підрозділи 138-ї окремої механізованої бригади 6-ї загальновійськової армії західного військового округу через значні втрати на території Харківської області виведені на відновлення з території України в район міста Бєлгород російської федерації. Значна частина особового складу військової служби за контрактом, що залишилась написала рапорти на звільнення.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в добовому зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости