Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:40
Просмотров: 152

ЗСУ просунулись у Вовчанську, повернувши втрачені позиції – ISW

ЗСУ просунулись у Вовчанську, повернувши втрачені позиції – ISW

Українські військові відвоювали позиції на півночі Харківської області, просунувшись в центральній частині Вовчанська.

Як йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), просування українців підтвердив командир безпілотного батальйону, що діє на Харківському напрямку, пише УНІАН.

Військовий заявив, що ситуація на півночі Харківської області стабілізувалася, а російські війська не досягли жодного значного прогресу з 12 червня.

Армія рф на цьому напрямку застосовує погано укомплектовані штурмові підрозділи та регулярні війська. Окупанти швидко поповнюють свої втрати в цьому районі. Крім того, росіяни намагаються дистанційно мінувати територію на цьому напрямку.

Також в ISW прокоментували інформацію про те, що російські війська могли втратити майже всю 83-тю повітряно-десантну бригаду на харківському напрямку, зокрема, через відмову особового складу воювати. Аналітики вважають, що заява перебільшена, адже доказів немає.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 