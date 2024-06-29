ЗСУ просунулись у Вовчанську, повернувши втрачені позиції – ISW

Українські військові відвоювали позиції на півночі Харківської області, просунувшись в центральній частині Вовчанська.

Як йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), просування українців підтвердив командир безпілотного батальйону, що діє на Харківському напрямку, пише УНІАН.

Військовий заявив, що ситуація на півночі Харківської області стабілізувалася, а російські війська не досягли жодного значного прогресу з 12 червня.

Армія рф на цьому напрямку застосовує погано укомплектовані штурмові підрозділи та регулярні війська. Окупанти швидко поповнюють свої втрати в цьому районі. Крім того, росіяни намагаються дистанційно мінувати територію на цьому напрямку.

Також в ISW прокоментували інформацію про те, що російські війська могли втратити майже всю 83-тю повітряно-десантну бригаду на харківському напрямку, зокрема, через відмову особового складу воювати. Аналітики вважають, що заява перебільшена, адже доказів немає.

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