ЗСУ знищили 29 крилатих ракет та збили 2 “Шахеди”

Противник продовжує завдавати ракетних ударів по території України.

Із 21:00 17-го травня по 05:30 18-го травня російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак із різних напрямків.

Загалом випущено 30 крилатих ракет морського, повітряного та наземного базування.

Із літаків стратегічної авіації: двох Ту-160 та восьми Ту-95 випущено 22 крилаті ракети Х-101/Х-555.

Із кораблів у Чорному морі – шість крилатих ракет «Калібр».

А також дві крилаті ракети «Іскандер-К» із наземних оперативно-тактичних ракетних комплексів.Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, знищено 29 крилатих ракет.

Також збито два ударних БпЛА Shahed-136/131 та два розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Джерело: Генштаб ЗСУ

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