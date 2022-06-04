ЗСУ знищили станцію зв’язку російських окупантів на Харківщині

В Харківській області бійці Збройних сил України знищили мобільну станцію зв’язку російських окупантів. Це була Р-439-ОД або П-260-О.

Про знищену ціль розповіли в офіційному Telegram-каналі Стратегічного командування ЗСУ, пише УНІАН.

Станцію зв’язку вдалося виявити з висоти, ймовірно – завдяки розвідувальним БПЛА. Координати техніки передали артилеристам з 92 окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Вони влучно відпрацювали по цілі, що помітно на відео нижче.

Рашисти спробували заховати станцію серед якихось складських або промислових приміщень. Однак це не допомогло уникнути удару. Судячи з сили вибуху, поруч зі станцією могли перебувати боєкомплекти, які здетонували після обстрілу.

Нагадаємо, станції зв’язку – це цінне обладнання. Воно забезпечує підрозділи можливістю спілкування між собою при виконанні бойових операції. А ще таку техніку важко замінити, так як виробництво займає багато часу.

Окремі радіолокаційні станції окупантів ЗСУ захоплювали як трофеї. Одну з них, наприклад, вдалося роздобути на початку квітня.

Агентство Телевидения Новости