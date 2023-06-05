Ізюм відвідали представники 9 країн Європи

Під час робочої поїздки в Ізюм 4 червня заступник начальника ХОВА Михайло Харнам розповів про нинішню ситуацію в місті Ізюм делегаціям Литви, Нідерландів, Данії, Хорватії, Бельгії, Польщі, Швеції, Словаччини та Словенії, а також – Представництва ЄС, ООН в Україні та ГУАМ.

Михайло Харнам повідомив, що в Ізюмі внаслідок російського вторгнення було зруйновано 224 багатоквартирні житлові будинки, з яких 9 вже відновлено. Наразі 91 будинку необхідний капітальний ремонт, а 124 – поточний. Окрім того, 766 приватних житлових будинків потребують негайного відновлення.

«Найбільший пріоритет в Ізюмі – це відбудова житла, аби люди могли повернутися додому. За дорученням начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова розроблено концепцію відновлення міста. Зокрема, вже готовий ескізний проєкт реконструкції Ізюмської лікарні – у її відновленні допомагає благодійна Фундація Олени Зеленської. Також сподіваємося на міжнародну підтримку», – сказав заступник начальника Харківської ОВА.

Начальник Ізюмської РВА Степан Масельський зазначив, що в місто поступово повертається все більше людей.

«До повномасштабного вторгнення рф в Ізюмі проживало майже 50 тисяч осіб, після деокупації – приблизно 10 тисяч, а на сьогодні тут вже мешкає понад 20 тисяч людей. Ми плануємо зробити життя містян ще комфортнішим, ніж було. Зокрема, завдяки створенню індустріального парку, що допоможе збільшити кількість робочих місць», – прокоментував Степан Масельський.

Посол Литовської Республіки в Україні Вальдемарас Сарапінас уже втретє під час повномасштабної війни відвідує Ізюм.

«Вперше після звільнення Ізюма я побував тут на місцях масового поховання. Звикнути до картин людських страждань та руйнувань неможливо. Але ми маємо вірити, що невдовзі здобудемо перемогу в нашій боротьбі. Саме нашій, у Литві це розуміють не тільки політики, а й всі громадяни. В Україні ми вже розпочали деякі проєкти з відновлення. Сподіваюся, що зможемо допомогти й Ізюму», – розповів Вальдемарас Сарапінас.

До речі, під час одного з попередніх візитів до Ізюма Посол Литовської Республіки в Україні прихистив місцеву собаку на прізвисько Зума. Зараз вона живе у нього вдома.

Агентство Телевидения Новости